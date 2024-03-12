MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu..

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Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonlarını tüm kararlılıkla sürdürüyor..

Bu kapsamda yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.

Bir güzel haber daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

2 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada 2 teröristin teslim olduğu belirtilerken, şu ifadelere yer verildi: