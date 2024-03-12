MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu

ensonhaber.com
Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.
Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonlarını tüm kararlılıkla sürdürüyor..
Bu kapsamda yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.
Bir güzel haber daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
2 terörist teslim oldu
Bakanlıktan yapılan açıklamada 2 teröristin teslim olduğu belirtilerken, şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış