MSB, zorlu kış şartlarında görev yapan askerleri paylaştı
MSB, Mehmetçiğin her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğunu bildirdi.
- AA
- 10.02.2021 - 03:47
- Güncelleme : 10.02.2021 - 04:07
Türk askeri, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için zorlu şartlarda görevini layığıyla yerine getirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde zorlu kış şartlarında görevlerini yerine getiren askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.
"KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZ DAİMA GÖREVE HAZIR"
Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Hakkari Çukurca'da konuşlu Şentepe Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.