Muğla Bodrum'da 10 günlük su kesintisi

DHA

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum ilçesinde bir türlü çözülemeyen isale hattı sorunu yine patlak verdi...

İsale hatlarındaki sorun nedeniyle ilçenin bazı bölgelerine su verilemiyor..

Yaklaşık 10 gündür su kesintisi yaşandığını belirten Bodrumlular mağdur olduklarını dile getirerek bu duruma tepki gösterdi.

"SUSUZLUKTAN HİÇBİR ŞEY YAPAMADIK"

Mahalle sakinlerinden Hatice Türedi, "Susuzluktan dolayı hiçbir şey yapamadık. Bulaşık, tuvalet, banyo, hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkilileri arıyoruz, 'Arıza var, onarılacak' diyorlar. Bugün gelecek, yarın gelecek diye bizi oyalıyorlar. Damacanalarla taşıdığımız suları tuvalette kullanıyoruz. Makineler dolu, lavaboların içleri dolu" dedi.

"KULLANACAĞIMIZ SUYU BİLE PARAYLA ALIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Hacer Bozkurt ise "Şu anda kullanacağımız suyu bile parayla alıyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz, 8 gündür sürekli depoda su bittikçe tankerle su alıyoruz. Yağmur yağıyor, bir sıkıntı yok. Dün yine su seviyesinin düşük olmasıyla ilgili mesaj gönderildi. MUSKİ'yi arıyoruz, sadece arıza var deniliyor. Yağmurlu havada su verilmiyor maalesef. Yazıktır, günahtır. Biz de Bodrum'a halkız" ifadelerini kullandı.

MUSKİ'DEN AÇIKLAMA

MUSKİ’den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: