Muğla'da bir kişi, plajdaki şemsiyeleri kırdı

Muğla'da bir kişi, plajdaki şemsiyeleri kırdı

Muğla'da, Marmaris Belediyesinin halk plajındaki şemsiyeleri kıran kişiye para cezası kesildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki halk plajında alkollü olduğu ileri sürülen Z.A'nın şemsiyeleri kırdığı belirtildi.

Zabıtaların müdahale ettiği kişiye, kamu malına zarar vermekten para cezası verildi ve hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

PLAJDAKİ 8 ŞEMSİYEYİ KIRARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelinin plajdaki 8 şemsiyeye zarar verdiği anlar bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, plaj dahil belediyenin tüm hizmetlerinin vatandaşların vergileriyle yapıldığını, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Muğla'da bir kişi, plajdaki şemsiyeleri kırdı-Video