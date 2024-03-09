Muğla'da el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı uçurumdan yuvarlandı Fethiye ilçesinde manzarayı izlemek için aracından inen sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili, metrelerce yükseklikten alt yola düştü.

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İHA

Muğla'da talihsiz olay..

Sürücünün unutkanlığı faciaya neden olacaktı..

Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi, Kirme mevkiinde meydana gelen olayda, gündüz saatlerinde otomobiliyle dolaşan bir kişi yüksek bir yerden manzarayı izlemek için aracından el frenini çekmeden indi.

Vatandaşın araçtan inmesiyle 34 GUG 084 plakalı Fiat marka otomobil yokuş aşağı kaymaya başladı.

Otomobil alt yola düştü

Durumu fark eden sürücünün çabalarına rağmen otomobil metrelerce yüksekten alt yola düştü.

Yol kenarına yan şekilde düşen araç jandarma ekiplerinin gelmesiyle kaldırıldı. Olay anında alt yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı önledi.

"Manzarayı izlemek için durdum"

Kazanın ardından yoldan geçen bir vatandaş ise bu anları kayıt altına aldı. Otomobil sürücüsü, “Manzarayı izlemek için durdum. Dağların resmini çekmek istedim. Otomatik araba kendi kendine kaymaya başladı. Arabada yana yatık şekilde düştü” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)