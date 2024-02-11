Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü Muğla'da meydana gelen motosiklet kazasında, yolcu konumundaki Erdoğan Demir (25) hayatını kaybetti.

İHA

Muğla'nın Milas ilçesi Koru Mahallesi'nde, A.K. yönetimindeki 48 U 6698 plakalı motosikletin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu.

Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bir anda motosikletin savrulması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.K. ile yolcu konumundaki Erdoğan Demir ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan Erdoğan Demir, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Demir'in ani ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)