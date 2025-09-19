Abone ol: Google News

Muğla'da orman yangınında 58 ev boşaltıldı

Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında alevlere müdahale havadan ve karadan sürerken tedbir amacıyla 58 ev ev boşaltıldı, 173 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 11:35
Muğla Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda, saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevli çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle Pınar ve Sazak mahallelerine de ulaştı.

173 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İlk belirlemelere göre 1 ev ile 2 ahır tamamen yandı, 10 küçükbaş hayvan öldü.

Yangının etkilediği Akköprü ve Pınar mahallelerindeki toplam 58 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, 173 kişi ile bölgede bulunan 550 küçükbaş ve 210 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alevlere 5 uçak, 3 helikopter ile havadan, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 170 personel ile karadan müdahale sürüyor. 

