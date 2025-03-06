Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İHA

Muğla'da Fethiye - Antalya karayolu üzerindeki Çamköy Kavşağı’nda, Beşir El Hamuud’un kullandığı 48 ASV 880 plakalı motosiklet, Ş.E.’nin yönetimindeki 12 ACF 400 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

MÜDAHALEYE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Beşir El Hamuud’a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamuud, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ş.E. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.