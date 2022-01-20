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    Muğla'da seracıların sobalı zirai don nöbeti

    Muğla'da örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarında nöbet tutup, kurdukları sobalar ile zirai dona karşı önlem aldı.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 01:35
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 01:38
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    Muğla'da seracıların sobalı zirai don nöbeti

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaçulha, Patlangıç, Çamköy, Kargı Mahalleleri'nde domates, patlıcan ve kabak yetiştiriciliği yapan çiftçiler, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle seralara kurdukları sobaları yakarak, zirai dona karşı önlem aldı.

    Seraların farklı noktalarına astıkları termometrelerle ortamın ısısını ölçen çiftçiler, sabahın ilk ışıklarına kadar sobaları yakmaya devam ediyor. Karaçulha Mahallesi'ndeki 3 dönümlük serasında domates üreten Halil Daşar, iki gündür serada nöbet tuttuklarını söyledi.

    Muğla da seracıların sobalı zirai don nöbeti #1

    2 İKİ GÜNDÜR SERALARINDA NÖBET TUTUYORLAR

    Bitkileri kış günü korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Daşar, “Dışarıda hava sıcaklığı eksi dereceleri gösteriyor. Akşam saatlerinden sabah saat 9’a kadar serada nöbet tutuyoruz. Çiftçilerin girdi maliyetleri çok yükseldi. Devletimizden de destek bekliyoruz. Üretim yapmak için mücadele ediyoruz” dedi. Üretici Mehmet Durman ise geçen haftalarda şiddetli yağmurlar nedeniyle birçok çiftçinin zarar gördüğünü, şimdi de aşırı soğukların başladığını anlattı.

    Muğla da seracıların sobalı zirai don nöbeti #2

    "MALİYETLER NEDENİYLE SOBAYI HEMEN YAKAMIYORUZ"

    Serada sıcaklığın 3 dereceden aşağıya düşünce domates çiçeklerine zarar verdiğini ifade eden Durman, “Seradaki sobaları yakmazsak kaliteli ürün elde edemiyoruz. Sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Normalde 7 dereceden aşağıya düşürmememiz lazım ama maliyetler nedeniyle hemen yakamıyoruz sobayı. Sabaha kadar nöbet tutup sabah da diğer işlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

    Muğla da seracıların sobalı zirai don nöbeti #3

    Muğla da seracıların sobalı zirai don nöbeti #4

    Muğla da seracıların sobalı zirai don nöbeti #5

    Muğla da seracıların sobalı zirai don nöbeti #6

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    Muğla da seracıların sobalı zirai don nöbeti #8


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