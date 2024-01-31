Muğla'da traktör kazası: 1 ölü

İHA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Ören Mahallesi’nde Halil Köroğlu’nun (49) kullandığı 48 JG 827 plakalı traktör yoldan çıkarak devrildi.
Devrilen traktörde can verdi
Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan sürücü Köroğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu olarak bulunan eşi Zeliha Köroğlu (41) ise yaralandı.
Eşi tedavi altında
Zeliha Köroğlu, Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücünün cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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