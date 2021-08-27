Muğla'da çaldıkları lüks otomobili, Antalya'da parçaladılar

Milas'tan çalınan yaklaşık 300 bin TL değerindeki otomobil, Ankara'da araç takip sistemi söküldükten sonra çekiciyle Antalya'ya götürüldü. Kiralık araç parçalanmış halde bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir otomobil firmasının yetkilisi G.B., 24 Ağustos'ta günü dolmasına rağmen otomobil teslimatının yapılmadığını fark etti.

Bunun üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne hırsızlık şüphesiyle ihbarda bulundu.

Muğla polisi, aracın ilçeden çıktığını ve Ankara'da olduğunu tespit etti.

ANTALYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Bilgiler üzerine harekete geçen Ankara polisi ise, kente gelen aracın takip sisteminin söküldüğünü ve daha sonra çekici vasıtasıyla Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi'ne götürüldüğünü belirledi.

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EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İhbarın, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bildirilmesi üzerine ekipler çalışmalarına başladı.





ARACIN PARÇALANDIĞI BELİRLENDİ

Bölgedeki kameraları tek tek inceleyen ekipler, aracın Akdeniz Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde parçalandığını ve Kepez'in Fatih Mahallesi’ndeki bir müstakil eve götürüldüğünü belirledi.

ARACI PARÇALAYAN KARDEŞLER YAKALANDI

Eve yapılan operasyonda, çalınan otomobili 65 bin TL'ye alarak parçaladıkları öne sürülen M.K. ve F.K. kardeşler yakalanırken, otomobilin parçaları bahçedeki kömürlük deposunda bulundu.

ARAMADA ŞASE VE LASTİKLERE ULAŞILAMADI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri depodan otomobilin parçalarını tek tek çıkarıp tespit yaptı.

Otomobilin direksiyon bölümünde, kontak anahtarının üzerinde olduğu görüldü.

Aramada şase ve lastiklere ise ulaşılamadı.





İFADE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, otomobil Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan kardeşlerin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



