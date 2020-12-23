Bölgelerinde seçmenlerini ziyaret eden CHP'li vekiller, halkın tepkisiyle karşılaştı.

CHP Muğla Milletvekilleri seçim bölgelerinde seçmenlerini ziyaret etti.

Milletvekilleri ziyaretlerinde beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı.

Muğla'da bir süredir izinsiz yapıların yıkımı devam ediyor. Bodrumlular ise bu uygulamaya karşı hayli öfkeli.

Tapulu tarlalarındaki binaların yıkılmasından şikayetçi olan Bodrumlular CHP'li vekillere sert tepki gösterdi.

"Bu pandemi döneminde kimsenin buraları yıkmaması lazım." ifadeleriyle tepkileri yumuşatmaya çalışan vekil başarılı olamadı.

"BİZİ SATAN CHP İLÇE BAŞKANI"

Evleri yıkılan vatandaşlar "Bizi satan CHP İlçe Başkanı. Bizi satan bu. Buralar yıkılırken niye burda değildiniz? İstemiyoruz sizin gibileri." diye isyan etti.

Muğlalılardan CHP'ye yıkım tepkisi VİDEO

"ÇOCUKLARIMIZ VAR NEREYE GİDELİM"

Tapulu tarlasındaki evi yıkılan bir başka mağdur ise, "Sizden bir ricamız var. Bizim tapulu tarlamızdaki binalarımızı yıktınız. Allah rızası için açın gözlerinizi de bir bakın. Burada 300-400 tane kaçak yapı var. Sadece 4 tanesini yıktılar. Bizim kaçak yapı yapmamak gibi bir şansımız yok. Biz kaçak yapı yapmak zorundayız. İmarımız yok bizim. Çocuklarımız var. Nereye gidelim." dedi.