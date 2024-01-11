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Muğla'nın Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde saat 00.40'da derinliği 27 kilometre olan bir deprem meydana geldi.