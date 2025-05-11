Murat Kurum'un deprem seferberliği: 250 bin konut sınırı aşıldı

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevde bulunan Murat Kurum’un liderliğinde bölgede hızlıca projeler hayata geçirildi.

BAKAN KURUM SAHADA: 250 BİN KONUT AŞILDI, HEDEF 452 BİN

Kurum, deprem bölgesini hiçbir zaman yalnız bırakmazken, çalışmaları yerinde denetledi, inşaat süreçlerini yakından takip etti.

Zaman zaman işi yavaşlatan müteahhitlere tepki gösterdiği anlar kamuoyuna da yansıdı. Gelinen noktada 250 bin konut sınırı aşılırken, yıl sonu hedefi 452 bine ulaştı.

"11 ŞEHRİMİZİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN GECEYİ GÜNDÜZE KATTIK"

Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında açıklama yaptı.

TOKİ Başkanlığı öncülüğünde kardeş ülke Azerbaycan ile yürütülen proje kapsamında Azerbaycan Mahallesi'nin inşa edildiğini ve Türkiye'ye örnek olacak bir şehircilik eserinin yükselişine şahit olunduğunu dile getiren Kurum, proje kapsamında 2 bin 995 konut, dükkan ve ofisin inşasının hızla devam ettiğini söyledi.

Bakan Kurum, "Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta yaşadığımız o kara günde derin yaralar aldı, ama dizlerinin üstüne çökmedi. O günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Kahramanmaraş'ı ve diğer 10 şehrimizi ayağa kaldırmak için geceyi gündüze kattık." dedi.

"ALLAH'IN İZNİYLE YIL SONUNA KADAR 11 İLİMİZDE 453 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ VATANDAŞLARIMIZA TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"

Deprem bölgesinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce kardeşimiz 7/24 çalışıyor ve alın teriyle umudu örüyor. Biliyorsunuz teslim ettiğimiz konut sayısını eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta 201 bine ulaştırdık ve buradan ilan ediyorum; inşallah önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 250 bininci konutumuzun teslimini de yapacağız. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bugün deprem bölgesi bir şantiyeye dönüştüyse, yenilenen her sokakta çocuklar geleceğe umutla bakıyorsa, bu önce milletimizin duaları, ardından da devletimizin gayretleri sayesinde olmuştur. Şu anda Maraş'ın ve diğer 10 ilimizin her yerinde kurumlarımızla, milletvekillerimizle, başkanlarımızla, teşkilatımızla bu gönül seferberliğine devam ediyoruz."

Kahramanmaraş'ta yapılacak konutların tamamının inşasına başlandığını belirten Kurum, 28 bin konut ve iş yerinde hayatın başladığını, yıl sonuna kadar da kentte 74 bin konut ve iş yerinin teslim edileceğini söyledi.

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Tabii burada yeni uydu kentimize ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hatırlayacaksınız sizlere biz söz daha vermiş, 'Altınova Mahallemizde yeni uydu kentimizi kuracağız.' demiştik. Bu sözümüzü de tuttuk. Şu anda orada da 8 bin 500'e yakın konutumuzun inşasına olanca hızımızla devam ediyoruz. Tüm bu konutların yanında, medeniyetimizin 1000 yıllık izlerini taşıyan, tarih ve kültürle yoğrulmuş çarşılarımızı da ihya ediyoruz. Bir yandan hem geçmişin ruhunu yaşatacak hem de geleceğe ilham kaynağı olacak Kapalı Çarşı'mızda restorasyona devam ederken diğer yandan geleneksel el sanatlarının merkezi olan Tarihi Demirciler Çarşımızı, Kasaplar Çarşımızı da ihya ediyoruz. Bir taraftan Onikişubat Hayrullah Mahallemizdeki Toptancılar Sitemizde ticarethanelerimizi yenilerken diğer yandan İsa Divanlı Mahallemizde yapımı süren 263 konut, 88 dükkana ilave olarak yeni 288 konutumuzu ve ticarethanemizi 22 Mayıs'ta ihale ediyoruz."

Deprem bölgesindeki hiçbir vatandaşı mağdur etmeden, kuyumcu hassasiyetiyle sürecin yürütüldüğünü dile getiren Kurum, "Depremin ilk anlarında buradaydık, şimdi buradayız ve her bir kardeşim yuvasına girinceye kadar burada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"TECRÜBEYİ, BİRİKİMİ TÜM GÜCÜMÜZLE BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE 81 İLİMİZE YAYACAĞIZ"

Depremlerin siyaset üstü bir konu olduğunu, ülkenin daha güçlü ve dirençli hale gelmesi için mücadele edeceklerini vurgulayan Kurum şu cümleleri kurdu: