Muş ve Hakkari'de su baskınları Muş ve Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.

AA & Ensonhaber

Muş'un merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Yoncalıöz köyünde bulunan dere taştı ve 3 ev ile 1 ahır sular altında kaldı.

Evinin etrafında su birikintisi oluşan köylüler, okuldan dönen çocuklarını sırtlarında taşıyarak evlerine ulaştırdı.

Köy sakini Mehmet Hanifi Aydın, gazetecilere yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Yağışlar nedeniyle dere taştığını ve bazı evler ile ahırların su altında kaldığını belirten Aydın, "Hayvanlar için sakladığımız saman da zarar gördü. Okuldan gelen çocuklarımızı sırtımızda eve taşıdık." dedi.

Evi su altında kalan Ramazan Subaşı da yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşı köyünün Ağaçlı mezrasında sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu 4 ahır su altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İlçe Özel İdare ekipleri, derenin önüne set çekerek suyun yönünü değiştirdi.

Köy sakinleri ise ahırlardaki hayvanlarını çıkararak güvenli yerlere götürdü.

Güngör Mahallesi'nde de yağış nedeniyle bazı evlerin çevresinde su birikintileri oluştu, bir ahırı su bastı.

Vatandaşlardan Sami Tokçu, "Odunluğumuzu su bastı. Odunların hepsi ıslandı. Meteoroloji önceden uyarmıştı. Biz de kendi çabalarımızla önlem aldık ama yeterli olmadı." dedi.