Musa Orhan kimdir? Musa Orhan tutuklandı mı?

18 yaşında bir kıza tecavüz eden Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında işlem başlatılması için sosyal medyada tepkiler yağdı. Yoğun tepkiler üzerine Musa Orhan'ın tutuklanması için çalışma başlatıldı.

Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini belirten bir mektup yazarak 16 Temmuz günü intihar eden 18 yaşındaki İ.E. için sosyal medya ayağa kalktı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki İ.E., kendisinden geriye bir mektup bırakarak, Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğradığı için kendini öldürdüğünü yazdı.

SOSYAL MEDYA MUSA ORHAN'IN TUTUKLANMASI İÇİN AYAĞA KALKTI

İntiharının ardından yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören İ.E.'nin hayat mücadelesini kaybetmesinin ardından serbest bırakılan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması için, sosyal medya kullanan vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri ayağa kalktı.

#MusaOrhantutuklansın hashtagi ile serbest bırakılan şüphelinin tutuklanması için çalışma başlatan vatandaşlar şimdi de 'Musa Orhan tutuklandı mı' araştırması yaparak bir an önce şüphelinin tutuklanmasını bekliyordu.

SAVCILIK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sorgusunun hemen ardından serbest bırakılan Uzman Çavuş olan ve kamu görevine devam eden Musa Orhan'ın tutuklanması için savcılık çalışma başlattı.

MUSA ORHAN HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Savcılık, şüpheli Musa Orhan için tutuklama talep edildiğini, mahkeme kararı beklendiğini açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Şüpheli 17 Temmuz 2020'de tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz 2020'de Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

TUTUKLANDI

Savcılıktan yapılan açıklamanın ardından, şüpheli Orhan'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.