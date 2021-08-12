Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylemlerini sürdürürken, annelerin feryatları yürek dağladı.

Muş'ta, çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, HDP Muş İl Başkanlığı önünde "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" yazılı pankartlar açtı.

Muş'ta anneler HDP il binası önünde evlat nöbeti tutuyor VİDEO

''HDP, PKK BİZDEN NE İSTİYOR''

Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan 65 yaşındaki Gülbahar Teker, gazetecilere, terör örgütü PKK'nın ormanları yakmasıyla ciğerinde yangın oluştuğunu ifade etti.

Çocuklar gelene kadar nöbete devam edeceğini anlatan Teker, "HDP, PKK bizden ne istiyor? Biz de Kürdüz. HDP, neden bir günden bir güne gelip bizi sormuyor?" dedi.

Teker, HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in de gözaltına alınmasından dolayı yüreğinin ferahladığını dile getirdi.

''ALLAH DA ONLARIN CİĞERİNİ YAKSIN''

Oğlu 2016 yılında dağa kaçırılan Şemsettin Özcan da bugün mutlu bir haber aldıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"HDP İl Eş Başkanını gözaltına aldılar. Eş başkanları inşallah hiç bırakılmaz. Batıda ormanlarımızı yakıyorlar, burada da çocuklarımızı kaçırıyorlar. Ormandan, çocuklardan ne istiyorlar? HDP ve PKK nasıl ciğerimizi yaktıysa Allah da onların ciğerini yaksın."