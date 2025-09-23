Abone ol: Google News

Muş'ta yenidoğan hasta için helikopter ambulans havalandı

Muş’ta yenidoğan asfiksi tanısı konulan Bebek Çiftçi, 3. basamak yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle helikopter ambulansla Van’a sevk edildi.

Yayınlama Tarihi: 23.09.2025 06:28
Muş’ta Bebek Çiftçi isimli yenidoğan hastaya yenidoğan asfiksi tanısı konuldu.

Durumunun acil olması ve 3. basamak yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle minik hasta, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

HELİKOPTER AMBULANS DEVREYE ALINDI

Sevkin hızlı şekilde gerçekleşmesi amacıyla helikopter ambulans devreye alındı.

Sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bebek, güvenli bir şekilde Van’a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Sağlık yetkilileri, kritik süreçte görev alan ekiplere teşekkür ederek, bebeğe acil şifalar diledi.

