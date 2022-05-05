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    Mustafa Sandal'dan Suriyeli sığınmacılar paylaşımı

    Mustafa Sandal'dan Suriyeli sığınmacılar paylaşımı

    Instagram hesabından Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır ile Suriyeli sığınmacıları paylaşan Mustafa Sandal, "Kural tanımazlar! Sözüm ona sığınmacı." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 01:41
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 01:45
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    Teğmen Talha Bahadır, Suriye’de Zeytindalı Harekat bölgesinde görev süresinin bitimine 1 gün kala şehit düştü.

    Şehidin naaşı babaocağı olan Yalova'da toprağa verildi.

    Şarkıcı Mustafa Sandal ise Instagram hesabından şehit ve Suriyeli sığınmacılar hakkında bir paylaşım yaptı. Sandal yaptığı paylaşımda:

    "Kendi vatanından kaçanlar ülkemizde keyif çatıyor"

    "Zeytindalı Harekât Bölgesinde (Suriye) füze saldırısında yaralanan İs. Tğm. Talha Bahadır şehit oldu. Diğer tarafta askere alınmamak için kendi vatanından kaçanlar bizim ülkemizde keyif çatıyor. Vergi vermez, kural tanımaz ama benim vatandaşımın tüm hakedişlerine konar. Sözümona sığınmacı!

    Mustafa Sandal dan Suriyeli sığınmacılar paylaşımı #1

    "Siz keyif çatın diye bugün şehit verdik"

    Nargileli piknik keyfiniz bol olsun(!) biz aslan gibi evladımızı böyle keyif çatmanız için sizin kaçtığınız vatanda şehit verdik bugün. Bu aranızdaki sohbetlerde biraz da Türk milletinin sabrını tartışın ya da pas geçin, zamanı gelince en doğru şekilde tanışırsınız o sabırla! Bu misafirlik uzadı, artık geldiğiniz gibi gitme vakti!" ifadelerini kullandı.

    Mustafa Sandal dan Suriyeli sığınmacılar paylaşımı #2

    Mustafa Sandal dan Suriyeli sığınmacılar paylaşımı #3


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