Muzu böyle saklayın… 2 hafta boyunca taze kalıyor

Muz, mutfakta en çok israf edilen meyvelerden biri.

Two City Vegans’tan beslenme uzmanı Mandy Applegate, muzların hızla kahverengileşip yumuşamasına neden olan başlıca etkenin meyve kaseleri olduğunu belirtti.

Applegate, “Elma ve şeftali gibi diğer meyveler etilen gazı salgıladıkları için, muzları meyve kasasında saklamak aşırı olgunlaşmayı tetikleyen zincirleme bir reaksiyona yol açar. Muzları diğer meyvelerden uzak tutmak, tazeliklerini korumak için en etkili yöntemdir” diyerek bir uyarıda bulundu.

MEYVE KABINDAN UZAK TUTUN

Uzmanlar, muzların etilene karşı son derece hassas olduğunu ve aynı zamanda etilen gazını yoğun şekilde ürettiğini belirtiyor.

Bu nedenle muzları meyve kabından çıkarmak ve mutfak tezgahında ayrı ayrı saklamak, tazeliğini korumanın en etkili yollarından biri.

Ayrıca muzların diğer meyvelerden ve fırın, ısıtıcılı fritöz gibi sıcaklık kaynaklarından uzak tutulması, olgunlaşma sürecini yavaşlatıyor ve bozulmayı önlüyor.