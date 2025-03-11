Necati Şaşmaz ve Batuhan Mumcu'dan Ramazan buluşması

Haber Merkezi
Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile buluştu.
SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Necati Şaşmaz’ın son hali de dikkat çekerken, buluşmaya dair kareler, Mumcu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
"SAMİMİ BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"
Mumcu, yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli dostum Necati Şaşmaz ile Ramazan ayının manevi atmosferi eşliğinde içten ve samimi bir buluşma gerçekleştirdik.
Bu mübarek günlerde birlik, beraberlik ve kardeşlik üzerine hoş bir sohbet etme imkanı bulduk."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış