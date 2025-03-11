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Necati Şaşmaz ve Batuhan Mumcu'dan Ramazan buluşması

Necati Şaşmaz ve Batuhan Mumcu'dan Ramazan buluşması Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu bir araya geldi. Mumcu, "Bu mübarek günlerde birlik, beraberlik ve kardeşlik üzerine hoş bir sohbet etme imkanı bulduk." dedi.