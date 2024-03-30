Nedim Şener: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimon Peres'e 'Siz katilsiniz' demiş birisi Gazeteci Nedim Şener, "Fatih Erbakan'ın İsrail'le iş birliği yapmakla suçladığı Erdoğan Şimon Peres'e "Siz katilsiniz" dedi Davos'ta 14 yıl ilişkileri kesti." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere kilitlendi.

Yurt genelinde milyonlarca seçmen, belediye başkanlarından ilçe meclis üyelerine, muhtarlıklardan büyükşehir belediye başkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Televizyon kanallarında da yerel seçimler bazında tartışmalar sürüyor.

Yeniden Refah Partisi'nin İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkilerine büyük çapta devam ettiği iddiaları da zaman zaman dillendiriliyor.

"Erdoğan Şimon Peres'e 'Siz katilsiniz' dedi, Davos'ta 14 yıl ilişkileri kesti"

Gazeteci Nedim Şener, Haber Global ekranlarında yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın gündemde tuttuğu konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: