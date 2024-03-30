Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere kilitlendi.
Yurt genelinde milyonlarca seçmen, belediye başkanlarından ilçe meclis üyelerine, muhtarlıklardan büyükşehir belediye başkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanıyor.
Televizyon kanallarında da yerel seçimler bazında tartışmalar sürüyor.
Yeniden Refah Partisi'nin İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkilerine büyük çapta devam ettiği iddiaları da zaman zaman dillendiriliyor.
"Erdoğan Şimon Peres'e 'Siz katilsiniz' dedi, Davos'ta 14 yıl ilişkileri kesti"
Gazeteci Nedim Şener, Haber Global ekranlarında yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın gündemde tuttuğu konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
"Benim AK Parti ile ilişkim yok. Erdoğan'ı hayatımda görmedim. Benim siyasetle bir işim yok ama 15 Temmuz'dan sonra olanları görüyorum anlatmaya çalışıyorum. Fatih Erbakan'ın İsrail'le iş birliği yapmakla suçladığı Erdoğan Şimon Peres'e "Siz katilsiniz" dedi Davos'ta 14 yıl ilişkileri kesti."
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