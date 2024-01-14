Nevşehir’de otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı Nevşehir-Ürgüp Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA

Nevşehir'de gece saatlerinde Nevşehir-Ürgüp Karayolu İbrahim Paşa rampalarında alkollü olduğu iddia edilen İsmet D. yönetimindeki FDU 36 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle şarampole uçtu.

Araçta sıkıştığı yerden kurtarıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alkol aldıkları ortaya çıktı

İsmet D. ve araçta bulunan iki kişinin Kayseri’den Nevşehir’e eğlenmeye geldikleri ve bir gece kulübünde alkol aldıktan sonra tekrar Kayseri’ye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)