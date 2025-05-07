İHA
Ehliyetsiz sürücü, plakaya taktığı maskeyle yakayı ele verdi..
Olay, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşandı.
İlçe merkezinde devriye gezen trafik ekipleri, plakasını maske ile kapatan bir motosiklet gördü. Motosiklet sürücüsünün önünü kesen polis ekipleri, sürücüyü kaçmak isterken yakaladı.
EHLİYETİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan sorgulamasında sürücü A.A.'nın ehliyetinin olmadığı ve kullandığı motosikletin de sigortasının olmadığı anlaşıldı.
19 BİN 396 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI
Sürücüye çeşitli maddelerden 19 bin 396 lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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