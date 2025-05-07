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Nevşehir'de plakasına maske takan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Nevşehir'de plakasına maske takan ehliyetsiz sürücü yakalandı Nevşehir'de plakasını maske ile kapatarak trafikte ilerleyen ehliyetsiz sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak 19 bin 396 bin lira ceza yedi..