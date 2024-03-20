Nevşehir'de U dönüşü yapan motosiklete minibüs çarptı: 1 ölü

İHA
Nevşehir'de akşam saatlerinde merkeze bağlı Sulusaray kasabasında, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü, Sulusaray kasabasından 2000 Evler Mahallesi'ne seyir halinde iken yolda aniden U dönüşü yapmak isteyen Fikriye Gözübüyük’ün kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı.
Motosiklet sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Fikriye Gözübüyük kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Kaza sonrası servis minibüsünün şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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