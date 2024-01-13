Niğde'de düzenlenen yürüyüşte PKK ve İsrail lanetlendi Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.. Niğde'de düzenlenen Şehitleri Anma yürüyüşünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

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İHA

Türkiye'nin yüreği yanıyor...

9 kahraman askerimiz, Mehmetçiğimiz şehit oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimiz, memleketlerinde düzenlenen törenlerle uğurlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçiklerimizin kanını yerde bırakmazken, yurdun dört bir yanında teröre lanet yürüyüşleri düzenlendi.

Bu illerden biri de Niğde.

Niğde Şehitliği önünde bir araya gelen kalabalık, Filistin’de devam eden zulmün son bulması ve Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde verilen 9 şehit için yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail ve PKK lanetlendi

Yürüyüşte İsrail ve PKK’yı lanetleyen sloganlar atıldı. Niğde Şehitliği önünde toplanan kalabalık, ilk olarak namaz kıldı ardından şehitler için dua etti.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez"

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüyen kalabalık, ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganları attı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü zulmün de son bulması istendi.

Pençe - Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlerin ismi tek tek okundu, toplanan kalabalık ise ‘burada’ diyerek karşılık verdi.

Yürüyüşe Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)