Niğde'de evde otururken tartıştığı kişiyi tüfekle başından vurdu Niğde'de Mustafa Kılıç, evde otururken tartıştığı A.Ö. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak ağır yaralandı. A.Ö., polis tarafından suç aleti silahla birlikte yakalandı.

DHA

Niğde'de dehşet..

Merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi’ndeki bir evde meydana gelen olayda, evde oturan Mustafa Kılıç ile A.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken A.Ö., pompalı tüfekle Kılıç’a ateş etti. Kılıç saçmaların başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Kılıç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kılıç’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Suç aletiyle yakalandı

Şüpheli A.Ö. ise evin civarında olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)