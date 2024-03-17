Niğde'de ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 kişi yaralandı

İHA
Saat 21.00 sıralarında Niğde Bor Yolu Modaş Kavşağında, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı 06 BOA 680 plakalı otomobil, seyir halinde olan 41 GL 743 plakalı araca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altında
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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