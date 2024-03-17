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Niğde'de ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 kişi yaralandı

Niğde'de ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 kişi yaralandı Niğde’nin Bor ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin bir araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.