Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta yaşadığı öğrenilen vatandaşa otelde konuklama imkanı sağladı.

Yılbaşı gecesi saat 23.00 sıralarında, Mardin'in Nusaybin ilçesi Mor Yakup Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan Mehmet Doğu isimli vatandaş ile yapılan görüşmede Doğu’nun kimsesiz olduğu ve kalacak yerinin olmadığı öğrenildi.

OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Sokakta yaşadığını polis ekiplerine beyan etmesi üzerine yapılan GBT kontrolünün ardından vatandaşın herhangi bir aranma kaydının olmadığı anlaşılması üzerine Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü, imkanları dahilinde ilçedeki bir otele yerleştirilerek konaklanması sağlandı.

Nusaybin'de polis, sokakta yaşayan vatandaşı otele yerleştirdi-Video