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    Nusaybin'de polis, sokakta yaşayan vatandaşı otele yerleştirdi

    Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta yaşadığı öğrenilen vatandaşa otelde konuklama imkanı sağladı.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 04:29
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 05:06
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    Nusaybin'de polis, sokakta yaşayan vatandaşı otele yerleştirdi

    Yılbaşı gecesi saat 23.00 sıralarında, Mardin'in Nusaybin ilçesi Mor Yakup Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan Mehmet Doğu isimli vatandaş ile yapılan görüşmede Doğu’nun kimsesiz olduğu ve kalacak yerinin olmadığı öğrenildi.

    OTELE YERLEŞTİRİLDİ

    Sokakta yaşadığını polis ekiplerine beyan etmesi üzerine yapılan GBT kontrolünün ardından vatandaşın herhangi bir aranma kaydının olmadığı anlaşılması üzerine Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü, imkanları dahilinde ilçedeki bir otele yerleştirilerek konaklanması sağlandı.

    Nusaybin'de polis, sokakta yaşayan vatandaşı otele yerleştirdi-Video

    Nusaybin de polis, sokakta yaşayan vatandaşı otele yerleştirdi #1

    Nusaybin de polis, sokakta yaşayan vatandaşı otele yerleştirdi #2

    Nusaybin de polis, sokakta yaşayan vatandaşı otele yerleştirdi #3

    Nusaybin de polis, sokakta yaşayan vatandaşı otele yerleştirdi #4

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