Oda spreylerini unutun: Bir bardak suya 7 damla yetiyor, eviniz bahçe gibi kokacak

Evlerde hoş olmayan kokuları gidermek için uzun yıllardır kullanılan kimyasal oda spreyleri, son dönemlerde kullanıcıların eleştirilerine hedef oluyor.

Uzmanlar, bu ürünlerin çoğunun kısa süreli etki sağladığını ve kimyasal içeriklerin hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirtiyor.

Bu durum, doğal ve güvenli alternatiflere olan ilgiyi artırdı.

Evde bulunan malzemelerle hem doğal hem de güzel kokan oda spreyleri hazırlayabilirsiniz.

DOĞAL ODA PARFÜMÜ TARİFİ

200 ml suyu kaynatın. İçine 2 yemek kaşığı jelatini ekleyin ve topak kalmaması için iyice karıştırın.

Karışımı hafifçe ılıyana kadar bekletin. 2 yemek kaşığı gliserin, 1 çay kaşığı gıda boyası ve en sevdiğiniz uçucu yağdan 7 damla ekleyin.

Karışımı şeffaf bir bardağa dökün.

Dekoratif bir dokunuş için küçük taşlar, inciler veya yapraklar ekleyebilirsiniz.

Bardağı oda sıcaklığında bekleterek karışımın tamamen sertleşmesini sağlayın.

Bu karışım evinize hoş bir koku ve rahatlatıcı bir atmosfer katıyor. Hem aile bireyleri hem de evcil hayvanlar için güvenli olan bu yöntem, pahalı ve kimyasal spreyleri geride bırakıyor.