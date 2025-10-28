Öğretmen Seminerleri Kasım 2025: Seminerler ne zaman, online mı olacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kasım ayı ara tatili yaklaşıyor… Milyonlarca öğretmenin gündeminde seminer programı var.

Bu yılki ara tatilde öğretmen seminerlerinin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı konusu eğitim camiasında gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kasım ayı öğretmen seminerleri için kararı duyurdu.

Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak, online mı olacak? İşte tüm detaylar...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN, ONLİNE MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kasım ayı ara tatilinde düzenlenecek öğretmen seminerleriyle ilgili kararını açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Tekin açıklamasında, “Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz." diyen Bakan Tekin, "Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.