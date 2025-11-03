Öğretmenler Günü 2025: Hangi güne denk geliyor, kaç gün kaldı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her yıl büyük bir anlam ve minnetle kutlanan Öğretmenler Günü, yaklaşan 2025 takvimiyle birlikte yeniden gündemde.

Ülkemizde 1981 yılından bu yana kutlanan bu özel gün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Başöğretmen” unvanını kabul ettiği tarihe dayanıyor.

Bu anlamlı gün, öğretmenlerin topluma kattığı değeri bir kez daha hatırlamak, onların emeklerine teşekkür etmek ve eğitimdeki fedakârlıklarını onurlandırmak için büyük bir fırsat.

Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? Bu yıl hangi güne denk geliyor?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Türkiye’de geleceği şekillendiren öğretmenler için anlam dolu gün yaklaşıyor.

Her yıl 24 Kasım’da kutlanan Öğretmenler Günü, bu yıl Pazartesi gününe denk gelecek.

2025’te de aynı coşku ve minnetle kutlanacak Öğretmenler Günü’nde, tüm yurtta öğretmenler onurlandırılacak, emeklerine bir kez daha teşekkür edilecek.