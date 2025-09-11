Oje ve protez tırnakla ameliyata neden girilmez? İşte sebebi

Ameliyat sırasında hastaların güvenliği için anestezi uzmanları vücudun hayati fonksiyonlarını yakından takip ediyor.

Bu takipte en kritik göstergelerden biri ise oksijen seviyesi.

Cilt ve tırnak rengindeki değişimler, vücudun oksijen alıp almadığını anlamada önemli ipuçları veriyor.

Normal şartlarda sağlıklı bir bireyin tırnakları pembemsi bir renkte olur. Bu renk, dokulara yeterli oksijen ulaştığının bir göstergesidir.

BU YÜZDEN AMELİYATA OJE VE PROTEZ TIRNAKLA GİRİLMİYOR

Koyu renk ojeler ve protez tırnaklar, tırnak yatağındaki renk değişimlerini maskeleyerek oksijen düşüklüğünü fark etmeyi zorlaştırıyor. Bu durum, acil müdahale gerektiren kritik anların gözden kaçmasına neden olabilir.

Üstelik ameliyat sırasında kullanılan oksimetre cihazları da tırnaktaki ciladan etkilenebiliyor. Oje, cihazın kandaki oksijen seviyesini doğru ölçmesini engelleyerek yanlış sonuçlar doğurabiliyor. Bu da hastanın gerçek oksijen ihtiyacının anlaşılamamasına yol açabiliyor.

Protez tırnaklar ise ayrı bir tehlike barındırıyor. Tırnak altında bakteri ve mikropların çoğalmasına ortam hazırlayan protezler, ameliyathane gibi steril bir ortamda bile kırılabilir veya soyulabilir. Bu da enfeksiyon riskini artırıyor.