Okullar açılmadan koşun! A101’e kırtasiye ürünleri geliyor: 28 Ağustos Aktüel Ürünler

A101, 28 Ağustos 2025 tarihli indirim kataloğunu yayımladı. Bu hafta özellikle kırtasiye ürünleriyle öne çıkıyor.

Okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler ve veliler, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleri arıyor; A101 de bu ihtiyaca yanıt veriyor.

Yeni katalog, kalemden deftere, kalemtıraştan silgiye, cetvelden pastel boya ve keçeli kaleme kadar aklınıza gelebilecek tüm kırtasiye ihtiyaçlarını kapsıyor.

Ayrıca kalemlik gibi aksesuarlar da kampanyaya dahil edildi.

Ekonomik bir okul alışverişi yapmak isteyenler, bu tarihten itibaren A101 marketlerinden kampanya ürünlerini temin edebilecek.

İşte A101 28 Ağustos aktüel katalog: