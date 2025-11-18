Olumsuz hava şartları feribotları vurdu: İşte iptal edilen seferler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Ege’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe–Gökçeada ve Geyikli–Bozcaada hatlarında bazı feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, kötü hava şartları sebebiyle yalnızca sefer iptallerinin değil, bazı sefer saatlerinin de yeniden düzenlendiği duyuruldu.

Yolculuk planı yapan vatandaşların, hava koşullarına göre güncellenen sefer tablosunu takip etmeleri istendi.

İşte iptal edilen seferler:

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bugün Kabatepe-Gökçeada hattında,

Gökçeada'dan saat 07:00 / 11:00 / 15:00 / 19:00

Kabatepe'den ise saat 09:00 / 13:00 / 17:00 / 21:00 seferleri (tüm seferler) olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Bugün Geyikli-Bozcaada hattında,

Bozcaada'dan saat 07:00 / 10:00 / 14:00 / 18:00

Geyikli'den ise saat 08:00 / 11:00 / 15:00 / 19:00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece

Bozcaada'dan saat 17:00, Geyikli'den ise saat 18:00 seferleri yapılacak.