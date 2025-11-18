Abone ol: Google News

Olumsuz hava şartları feribotları vurdu: İşte iptal edilen seferler

Kuzey Ege’de etkisini artıran şiddetli rüzgar ve dalga boyu, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede birçok feribot hattında seferler durduruldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 08:44
Olumsuz hava şartları feribotları vurdu: İşte iptal edilen seferler
  • Kuzey Ege'de kötü hava koşulları nedeniyle Kabatepe–Gökçeada ve Geyikli–Bozcaada feribot seferleri iptal edildi.
  • Bazı sefer saatleri yeniden düzenlendi ve vatandaşların güncellenen sefer tablosunu takip etmeleri istendi.
  • Bugün birçok sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Kuzey Ege’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe–Gökçeada ve Geyikli–Bozcaada hatlarında bazı feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, kötü hava şartları sebebiyle yalnızca sefer iptallerinin değil, bazı sefer saatlerinin de yeniden düzenlendiği duyuruldu.

Yolculuk planı yapan vatandaşların, hava koşullarına göre güncellenen sefer tablosunu takip etmeleri istendi.

İşte iptal edilen seferler:

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bugün Kabatepe-Gökçeada hattında,

Gökçeada'dan saat 07:00 / 11:00 / 15:00 / 19:00

Kabatepe'den ise saat 09:00 / 13:00 / 17:00 / 21:00 seferleri (tüm seferler) olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Bugün Geyikli-Bozcaada hattında,

Bozcaada'dan saat 07:00 / 10:00 / 14:00 / 18:00

Geyikli'den ise saat 08:00 / 11:00 / 15:00 / 19:00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece

Bozcaada'dan saat 17:00, Geyikli'den ise saat 18:00 seferleri yapılacak.

İç Haber Haberleri