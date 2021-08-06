Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay

Tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker’in dedesi Zühtü Erdoğan, “9 saat yürümüş hiç kimseye bir şey sormadan. Köpekten çok korkardı. O köpekler onu bayağı bir yordu herhalde” diye konuştu.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşayan dedesi Zühtü Erdoğan’ın (65) yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesiyle birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırda besledikleri koyunu çıkarmış, koyunun kaçması üzerine hayvanın peşine düşmüştü.

Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker’in cansız bedeni, ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

9 SAAT BOYUNCA YÜRÜDÜ

Eker’in dedesi Zühtü Erdoğan, ölüm raporunda torununun vefat saatinin 21.30 olarak yazıldığını, Eker’in 9 saat boyunca yürümüş olabileceğini söyledi.

Erdoğan, “9 saat yürümüş hiç kimseye bir şey sormadan. Öyle diyor tıptaki arkadaşlar. Çünkü bilinç olmadan yürüyor. Onun ancak birisi tanıyıp rastlayacaktı, tutacaktı. Gören olmuştur belki ama ortaya çıkmadı. Öyle olsa da genç bir adam yürüyor derler. Orada böyle hafif yeşillik rampa bir yer. Etrafında da ağaçlar var. Bu demek ki düştü oraya veya yoruldu kaldı. Ardından da takati kesildi. Güneşte sabaha kadar kaldı orada. Sonrasında iki gece üç gün boyunca güneşte kalıyor. Biz ayrı bir yerde arama yaptık. Oradan uzak bir yerde. O gece sabaha kadar o bölgeyi aradık ama o kadar ileriye gitmedik. Gidemez dedik yani oralara. Darbe yok bir şey yok. Ona göre de bir çıksın bakalım rapor. Oksijen gitmeyince de vefat etmiş.” dedi.

Onur Alp Eker’in dedesi: Köpekten çok korkardı VİDEO

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“KÖPEKTEN ÇOK KORKARDI”

Torununun ölüm sebebinin köpeklerden korkması üzerine iradesini kaybetmesi sonucu olduğunu aktaran dede Erdoğan, “Köpekten çok korkardı. O köpekler onu bayağı bir yordu herhalde. İrade dışı yaptığı hareketler onu gösteriyor. Dolaşma neticesinde de iradesini kaybetmiş olabilir. O şekilde devam etmiş gitmiş. İradesi olsaydı, oradan geçerken bir sürü çiftlik var. O gün de kurban kesiliyordu, kalabalıktı orası. Onun yanından yürümüş geçmiş. Biz orayı dolaştık sonradan, demek ki kimseye bir şey sormamış ama Onur esasında sorabilecek kapasitede bir çocuk. Yardım ister. Okuldayken Ankara’ya gelişlerinde Kırıkkale’de arkadaşları anlattı bana. Araçları durdurup biner gelirmiş. Öyle çekingen bir çocuk değil yani. Demek ki irade dışı hareket etti.” dedi.

“ÇOK İYİ YETİŞMİŞ BİR ÇOCUKTU”

Dede Erdoğan, genç yaşında hayatını kaybeden tıp öğrencisi torunu için “Şakacıydı, espriliydi. Arkadaşlık edinmede bir sıkıntı yaşamazdı. Herkesle de rahatça konuşurdu. Çok iyi yetişmiş bir çocuktu.” ifadelerini kullandı.