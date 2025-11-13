Ordu, Giresun, Sivas, Tokat… Meteoroloji saat bile verdi: Kuvvetli geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu, Giresun, Sivas, Tokat ve çevresinde yaşayan vatandaşları uyardı. Bu gece itibarıyla etkili olacak yağışlar için tedbirli olunması gerektiğini belirtti.