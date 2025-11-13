Ordu, Giresun, Sivas, Tokat… Meteoroloji saat bile verdi: Kuvvetli geliyor

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
- Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
- Yüksek bölgelerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumuna dair yeni bir uyarıda bulundu.
Ordu, Giresun, Sivas, Tokat ve çevre illerde yaşayan vatandaşları bu gece itibarıyla etkisini artırması beklenen yağışlara karşı uyardı.
Yapılan açıklamada, bölgede kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Yetkililer, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi risklere özellikle dikkat çekti.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
MGM, yarın öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşlere bağlı olarak yüksek bölgelerde karla karışık yağmur beklendiğini de ekledi.
Vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyaran MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı: