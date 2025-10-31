Ordu’da inşaat kayması: 2 binadan tahliye edilen vatandaşlar mağdur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde, 20 Ekim 2025’te ruhsatlandırılan bir arsa ve bina yapım çalışmaları sırasında sorunlar ortaya çıktı. Yapımı süren binanın üst kısmında bulunan 6 yıllık binanın zemininde oynama ve istinat duvarında çatlama meydana geldi. Bunun üzerine 5 katlı binanın istinat duvarı güçlendirildi.

YENİ KAZI ÇALIŞMALARIYLA DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

16 Ekim 2025’te bitişikte başlatılan kazı çalışmaları sırasında, 5 katlı ve 8 daireli binada iç ve dış kısımlarda çatlaklar, bitişiğindeki 6 katlı ve 6 daireli binada ise küçük çaplı hasarlar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla 2 bina tahliye edilip, kapıları mühürlendi.

YIKILMA TEHLİKESİ NEDENİYLE SOKAK TRAFİĞE KAPANDI

Bina çevresine demir bariyerlerle önlem alınırken, sokak ve araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar, alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu ve mağduriyetlerinin sürdüğünü belirtti. Geçen 10 gün içinde kayma yaklaşık 10 santimetreden 1 metreye ulaştı.

DAİRE SAHİPLERİNDEN TEPKİ: "HALEN KAYMA VAR"

5 katlı binanın daire sahibi Nihal Kır Korkut, yaşanan durumu “Başımıza gelen bir felaket. 10 günden beri buradayız, giriş yasak ve halen kayma devam ediyor.” sözleriyle anlattı.

Kır Korkut, belediye ve müteahhit firmanın önlem almadığını belirterek, “Evimizin banyo kısımlarında patlamalar ve ayrılmalar oluştu, insanlar korkudan dışarı çıktı.” dedi.

YATIRIMLARINI KAYBEDEN VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Bölgedeki bir inşaattan daire alan Gülbeyaz Topal, tüm birikimini verdiğini ve mağdur olduğunu ifade etti: