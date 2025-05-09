AA & Ensonhaber

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Sazcılar Mahallesi’nde, fındık bahçelerinde artan kahverengi kokarca tehdidine karşı doğaya sülün salımı gerçekleştirildi. Programa katılan Fatsa Kaymakamı Avni Kula, zararlının bölgenin başlıca geçim kaynağı olan fındık üretimine büyük zarar verdiğini vurguladı.

Kula, bugüne kadar kimyasal ve biyolojik olmak üzere pek çok yöntemin denendiğini belirterek, “Bu kapsamda doğaya sülün salarak, zararlının yumurtaları ve yavrularıyla beslenmelerini sağlıyoruz. Böylece popülasyonun kontrol altına alınmasını hedefliyoruz. Uygulamanın etkilerini yaklaşık dört ay içinde gözlemleyeceğiz” dedi.

"ÜRETİCİMİZ, BİYOLOJİK MÜCADELEYİ DE ÖNEMSİYOR"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da kokarca istilasına karşı ilgili kurumlarla koordineli biçimde mücadelenin sürdüğünü ifade etti. Geçen yıl yaşanan yoğun zarara ve bu yılın don felaketiyle fındık veriminde yaşanan düşüşe dikkat çeken Kibar, “Bu yıl fındık daha da değerli hale geldi. Üreticilerimiz kimyasal yolların yanı sıra biyolojik mücadeleye de büyük önem veriyor. Umuyoruz ki bu yöntem etkili sonuçlar doğurur” şeklinde konuştu.

800 SÜLÜN DOĞAYA BIRAKILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Koç ise kurum bünyesinde faaliyet gösteren iki sülün üretim istasyonuna değindi. İstanbul Polonezköy’deki istasyondan 400, Samsun’daki Gelemen Sülün Üretim İstasyonu’ndan ise 800 sülünün doğaya bırakılacağını belirtti:

Yaptığımız bilimsel araştırmalar sülünlerin zararlı böceklere karşı etkili olduğunu ortaya koyuyor. Birkaç üniversite ile yürüttüğümüz çalışmalar da bu sonucu destekliyor. Bu bölgede pilot uygulamaya başladık. Biyolojik mücadele, özellikle kimyasal yöntemlerin sınırlı ya da sakıncalı olduğu alanlarda önemli avantajlar sunuyor. Amacımız üreticimizin yükünü hafifletmek.

DKMP ekipleri tarafından Fatsa ile birlikte Perşembe ve Çamaş ilçelerinde zararlının yoğun olduğu alanlara toplamda 800 sülün bırakıldı.