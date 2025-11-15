Ordu’da karla mücadele

- Ordu’da dün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.
- Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açık kalması için gece boyunca çalıştı.
- Ordu-Sivas karayolu yeniden ulaşıma açıldı ve çalışmalar sürüyor.
Ordu’da dün akşam saatlerinden itibaren Mesudiye, Kabadüz, Akkuş, Aybastı, Korgan ve Kumru ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Meteorolojiden gelen uyarıların ardından gerekli tüm önlemleri alan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın başlamasıyla birlikte sahaya çıkarak gece boyunca yolların açık kalması için aralıksız çalıştı.
ZİNCİRSİZ ARAÇLARA MÜDAHALE
Kar yağışı nedeniyle zincirsiz yola çıkan bazı araçlar ulaşımda güçlük yaşayınca ekipler hızlı şekilde müdahale etti. Kabadüz ve Mesudiye’nin yüksek kotlarında çalışmalar devam ediyor, ekipler ulaşımın aksamaması için hazır bekliyor.
ORDU-SİVAS KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI
Dün gece ulaşıma kapanan Ordu-Sivas karayolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi. Ekipler, bölgedeki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.