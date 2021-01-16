Ordu'da özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti
Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis Numan Kalem vefat etti.
- İHA
- 16.01.2021 - 10:58
Samsun-Ordu yolu Nefise Akçelik Tüneli çıkışında meydana gelen olayda, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Numan Kalem idaresindeki 52 AV 465 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak duran tıra çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Kalem'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.