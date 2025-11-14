Abone ol: Google News

Ordu'da yüksek kesimler karla buluştu

Ordu'nun yüksek kesimleri ve yaylalarında sonbahar mevsimin son günlerinde kar yağışı etkili oldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 16:57
Ordu'da yüksek kesimler karla buluştu
  • Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
  • Mesudiye, Kumru ve diğer ilçelerin yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
  • Kar yağışı nedeniyle sahil bölgelerinde sıcaklık 10 dereceye düştü.

Ordu’nun sahil ve orta kesimlerinde yağmur yağışı etkisini sürdürürken yüksek rakımlı ilçelerde, kış mevsiminin güzelliği kendini göstermeye başladı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLDU

Mesudiye, Kumru, Korgan, Akkuş, Kabadüz ve Aybastı ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası yaylalar beyaz örtüyle kaplanırken  ağaçlar, yollar ve açık alanlar güzel görüntüler oluşturdu.

KAR YAĞIŞI YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Kar yağışının etkisiyle sahil kesiminde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar geriledi.

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimli bölgelerde kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

İç Haber Haberleri