Ordu'da yüksek kesimler karla buluştu

Ordu’nun sahil ve orta kesimlerinde yağmur yağışı etkisini sürdürürken yüksek rakımlı ilçelerde, kış mevsiminin güzelliği kendini göstermeye başladı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLDU

Mesudiye, Kumru, Korgan, Akkuş, Kabadüz ve Aybastı ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası yaylalar beyaz örtüyle kaplanırken ağaçlar, yollar ve açık alanlar güzel görüntüler oluşturdu.

KAR YAĞIŞI YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Kar yağışının etkisiyle sahil kesiminde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar geriledi.

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimli bölgelerde kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.