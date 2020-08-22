Doğu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin, sel sularına kapılan eşyalarını kurtarmak için verdiği mücadele kameraya yansıdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 10 kilometre alanda aniden etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Fatsa Kaymakamlığı'nın gösterdiği alan dışında kalan tarım işçileri, aniden yağan yağmura hazırlıksız yakalanınca zor anlar yaşadı.

"EŞYALAR, YATAKLAR HEPSİ SU İÇİNDE"

Bazı fındık işçilerinin çadırı yıkılırken, bazılarının ise eşyaları yağmur sularında sürüklendi. Eşyalarının peşine düşen işçiler de sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

Mevsimlik tarım işçileri, "Eşyalar, yataklar hepsi su içinde. Şu anda kimi arabada, kimi arkadaşlarının yanına sığındık" dedi.

Ordu'daki fındık işçileri, sel sularında zor anlar yaşadı