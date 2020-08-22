Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Ordu'daki fındık işçileri, sel sularında zor anlar yaşadı

    Doğu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin, sel sularına kapılan eşyalarını kurtarmak için verdiği mücadele kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 16:30
    • Güncelleme : 22.08.2020 - 16:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'daki fındık işçileri, sel sularında zor anlar yaşadı

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde 10 kilometre alanda aniden etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    Fatsa Kaymakamlığı'nın gösterdiği alan dışında kalan tarım işçileri, aniden yağan yağmura hazırlıksız yakalanınca zor anlar yaşadı.

    "EŞYALAR, YATAKLAR HEPSİ SU İÇİNDE"

    Bazı fındık işçilerinin çadırı yıkılırken, bazılarının ise eşyaları yağmur sularında sürüklendi. Eşyalarının peşine düşen işçiler de sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

    Mevsimlik tarım işçileri, "Eşyalar, yataklar hepsi su içinde. Şu anda kimi arabada, kimi arkadaşlarının yanına sığındık" dedi.

    Ordu'daki fındık işçileri, sel sularında zor anlar yaşadı

    Ordu daki fındık işçileri, sel sularında zor anlar yaşadı #1

    Ordu daki fındık işçileri, sel sularında zor anlar yaşadı #2

    Ordu daki fındık işçileri, sel sularında zor anlar yaşadı #3

    Ordu daki fındık işçileri, sel sularında zor anlar yaşadı #4

    Ordu daki fındık işçileri, sel sularında zor anlar yaşadı #5

    Görüş Bildir