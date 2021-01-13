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    Osmaniye’de durdurulan 5 araçtan kaçak tütün çıktı

    Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan 5 araçta yapılan aramada, toplamda 1 ton 392 kilo bandrolsüz açıkta kıyılmış tütün ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.01.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 17:25
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    Osmaniye’de durdurulan 5 araçtan kaçak tütün çıktı

    Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında uygulama yaptı.

    6 KİŞİYE GÖZALTI

    Uygulamalarda şüphe üzerine 5 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, toplamda 1 ton 392 kilo bandrolsüz açıkta kıyılmış tütün ele geçirildi.

    Olayla bağlantısı olduğu düşünülen 6 şahıs gözaltına alındı.

    Osmaniye’de durdurulan 5 araçtan kaçak tütün çıktı #1

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