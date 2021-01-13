Osmaniye’de durdurulan 5 araçtan kaçak tütün çıktı
Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan 5 araçta yapılan aramada, toplamda 1 ton 392 kilo bandrolsüz açıkta kıyılmış tütün ele geçirildi.
- İHA
- 13.01.2021 - 17:18
- Güncelleme : 13.01.2021 - 17:25
Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında uygulama yaptı.
6 KİŞİYE GÖZALTI
Uygulamalarda şüphe üzerine 5 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, toplamda 1 ton 392 kilo bandrolsüz açıkta kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu düşünülen 6 şahıs gözaltına alındı.