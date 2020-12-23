Osmaniye'de hayatını kaybeden kişi için çevrimiçi mevlit okundu

Osmaniye'de hayatını kaybeden kişi için çevrimiçi mevlit okundu

Osmaniye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 78 yaşında Ahmet Yılmaz'ın yakınları, uzaktan bağlantıyla çevrimiçi mevlit okuttu.

Koronavirüs tedavisi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi, belediye görevlilerince asri mezarlığa defnedildi.

Yılmaz'ın yakınları, cenaze için bir araya gelemedikleri için uzaktan bağlantı yoluyla görüntülü mevlit okuttu.

Kur'an-ı Kerim okunduğu ve duanın yapıldığı mevlit programına Türkiye'nin farklı illerindeki ve Almanya'daki Yılmaz'ın yakınları katıldı.

Osmaniye'de hayatını kaybeden kişi için çevrimiçi mevlit okundu İZLE



"KORONAVİRÜS SALGINI SEBEBİYLE İNTERNETTEN OKUDUK"

Hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz'ın kardeşi Osman Yılmaz, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle internet üzerinden mevlit okuttuklarını söyledi.

Cenaze evinde bir araya gelemedikleri yakınları ve aile dostlarıyla mevlit programında buluştuklarını, acılarını paylaştıklarını anlatan Yılmaz, salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.