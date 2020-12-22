Osmaniye'de online mevlit okutuldu

Osmaniye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz'ın yakınları, uzaktan bağlantıyla mevlit okuttu.

Koronavirüs tedavisi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 78 yaşında Ahmet Yılmaz'ın cenazesi, belediye görevlilerince asri mezarlığa defnedildi.

Yılmaz'ın yakınları, cenaze için uzaktan bağlantı yoluyla görüntülü mevlit okuttu.

YAKINLARI KATILDI

Kur'an-ı Kerim okunduğu ve duanın yapıldığı mevlit programına Türkiye'nin farklı illerindeki ve Almanya'daki Yılmaz'ın yakınları katıldı.

Hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz'ın kardeşi Osman Yılmaz, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle internet üzerinden mevlit okuttuklarını söyledi.

Cenaze evinde bir araya gelemedikleri yakınları ve aile dostlarıyla mevlit programında buluştuklarını, acılarını paylaştıklarını anlatan Yılmaz, salgında hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.