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    Osmaniye’de otomobilin motosiklete çarpma anı

    Osmaniye'da seyir halindeyken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Ş.K. yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 16:05
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    Osmaniye’de otomobilin motosiklete çarpma anı

    Osmaniye şehir merkezine bağlı Cevdetiye Beldesi'nde, Kadirli ilçesi yönünden gelen M.K. (36) yönetimindeki otomobil, Suriye uyruklu Ş.K.’nin kullandığı motosiklete çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü savrulurken, otomobil de Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanal kenarındaki demir korkuluklara çarparak durdu.

    Osmaniye’de otomobilin motosiklete çarpma anı VİDEO

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ş.K. ihbarla gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Ayağında kırık olduğu belirlenen Ş.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Jandarmanın soruşturma başlattığı kazanın görüntüleri ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Osmaniye’de otomobilin motosiklete çarpma anı #1

    Osmaniye’de otomobilin motosiklete çarpma anı #2

    Osmaniye’de otomobilin motosiklete çarpma anı #3

    Osmaniye’de otomobilin motosiklete çarpma anı #4

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