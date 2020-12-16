Osmaniye'de PKK operasyonu: 4 gözaltı
Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 16.12.2020 - 03:12
- Güncelleme : 16.12.2020 - 03:20
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
SURİYE UYRUKLU 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Osmaniye'de PKK operasyonu: 4 gözaltı İZLE