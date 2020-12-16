Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

SURİYE UYRUKLU 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Osmaniye'de PKK operasyonu: 4 gözaltı İZLE

