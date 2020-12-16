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    Osmaniye'de PKK operasyonu: 4 gözaltı

    Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 16.12.2020 - 03:12
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 03:20
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    Osmaniye'de PKK operasyonu: 4 gözaltı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    SURİYE UYRUKLU 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Osmaniye'de PKK operasyonu: 4 gözaltı İZLE

    Osmaniye de PKK operasyonu: 4 gözaltı #1

    Osmaniye de PKK operasyonu: 4 gözaltı #2

    Osmaniye de PKK operasyonu: 4 gözaltı #3

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