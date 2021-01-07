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    Osmaniye'de Suriyelinin aracından preslenmiş esrar çıktı

    Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, preslenmiş 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçilirdi, 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.01.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 15:51
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    Osmaniye'de Suriyelinin aracından preslenmiş esrar çıktı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 otoyolu Kadirli turnikeleri çıkışında şüpheli araç ve aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

    Çalışmalar sırasında ekipler bir otomobili durdurdu.

    ARAMA YAPILDI

    Sürücü ve yanındaki yolcunun şüpheli hareketleri üzerine araç, emniyet otoparkına çekilerek narkotik köpek 'Pars' ile birlikte detaylı arama yapıldı.

    Osmaniye esrar

    31 KİLO 100 GRAM ESRAR BULUNDU

    Aramada, otomobilin koltuk altlarından, preslenmiş 155 ayrı paket halinde toplam 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Suriye uyruklu M.M. ve yanındaki M.B. gözaltına alındı.

    Osmaniye esrar

    Osmaniye esrar

    Osmaniye esrar

    Osmaniye esrar

    Osmaniye esrar

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