Osmaniye'de Suriyelinin aracından preslenmiş esrar çıktı

Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, preslenmiş 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçilirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 otoyolu Kadirli turnikeleri çıkışında şüpheli araç ve aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalar sırasında ekipler bir otomobili durdurdu.

ARAMA YAPILDI

Sürücü ve yanındaki yolcunun şüpheli hareketleri üzerine araç, emniyet otoparkına çekilerek narkotik köpek 'Pars' ile birlikte detaylı arama yapıldı.

31 KİLO 100 GRAM ESRAR BULUNDU

Aramada, otomobilin koltuk altlarından, preslenmiş 155 ayrı paket halinde toplam 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Suriye uyruklu M.M. ve yanındaki M.B. gözaltına alındı.

















