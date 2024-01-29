Osmaniye'de tır şarampole devrildi: 1 yaralı Osmaniye'de şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere mevkiinde 15 PY 966 plakalı saman yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Sürücü ağır yaralı

Meydana gelen kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)